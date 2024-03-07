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Треть жилых домов в Шагонаре остается без тепла после аварии на ТЭЦ

09:41
  • четверг
  • 07 марта 2024

В них проживают 4 тысячи человек

Авария на ТЭЦ оставила без тепла около трети жилых домов в тувинском Шагонаре. В них проживают около 4 тысяч человек, сообщили в службах жилищно-коммунального хозяйства.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ: все подробности
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Как передает ТАСС со ссылкой на городские службы, без теплоснабжения остались 278 жилых домов, включая 62 многоквартирных. Также пострадали 19 социальных объектов.

Городские власти ожидают доставки в Шагонар 17 модульных котельных, девять из них Минстрой отправит авиацией из Москвы. Также в регион отправлены семь дизельных генераторов.

В результате взрыва на ТЭЦ в тувинском Шагонаре накануне вспыхнул пожар. По данным Минздрава, пострадали 23 человека.

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