Киев утверждает, что готов к новым контрударам

Новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущей попытки. Такой прогноз дал в четверг, 7 марта, депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Парламентарий прокомментировал заявление командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка о планах создать ударную группировку и в 2024 году перейти к контрударным действиям.

Ивлев подчеркнул, что планируемое очередное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обречено на провал, сообщает РИА Новости.

После провального контрнаступления ВСУ в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия потеряла всего лишь 31 тысячу человек. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пояснил, что реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому власти страны осознанно скрывают ужасную статистику.

Эстонский журналист Юло Маттеус отметил, что провал контрнаступления украинской армии мог привести к росту доверия к российскому лидеру Владимиру Путину и к России в целом, особенно на фоне отступления украинской армии из Авдеевки и общего ослабления обороноспособности Украины.

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