В США говорят о "победе российской пропаганды"

Украина стала кладбищем танков. Всего за несколько дней ВСУ потеряли три поставленных им Соединенными Штатами машины M1 Abrams. Это продемонстрировало, что техника вовсе не такая исключительная, какой ее пытаются представить производители, пишет обозреватель журнала National Interest Питер Сучу.

Эксперт считает, что основная причина неудач - отсутствие у украинских военных практического опыта в обращении с американской техникой. По его словам, солдатам ВСУ куда ближе танки советского периода.

26 февраля российские силы уничтожили первый танк Abrams в зоне СВО. Позже появились сообщения о ликвидации еще двух боевых машин М1 производства США. Кадры с горящими танками широко разошлись по соцсетям. По словам Сучу, это "победа российской пропаганды".

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