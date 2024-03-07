Спецборт МЧС доставил в Красноярск пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ

Возбуждено уголовное дело

Спецборт МЧС России доставил сегодня в Красноярск восьмерых пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ. Все они продолжат лечение в ожоговом центре краевой клинической больницы.

Состояние двоих пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое. За их жизни будут бороться специалисты ведущих федеральных учреждений Минздрава. Сегодня же в Кызыл из Москвы и Новосибирской области авиацией доставили дополнительное оборудование для отопления жилых домов и социальных объектов в городе. Это обогреватели, модульные котельные и тепловые пушки.

Напомним, из-за аварии на ТЭЦ, которая произошла накануне, в городе было нарушено теплоснабжение почти в трех сотнях домов. На данный момент ремонтным бригадам удалось наладить работу первого котла. Ещё два готовят к запуску. Следственный комитет возбудил дело о халатности. Введен режим ЧС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"