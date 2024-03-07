Женский домашний труд оценили в 13% ВВП

Если оценить его по МРОТ

Минэкономразвития (МЭР) оценило женский домашний труд россиянок в 13% ВВП.

"Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством - это было бы 13 процентов ВВП", - сказала РИА Новости замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.

Женщинам чаще мужчин приходится заниматься домашними делами, детьми и уходом за пожилыми людьми – у них больше социальных обязанностей.

При этом две трети женщин в бизнес, чтобы помочь материально своей семье и реализовать собственные идеи.

"То есть женщины и так балансируют, они умеют это делать, расставляют правильно приоритеты", - подчеркнула Илюшникова.

Ранее представители российских маркетплейсов рассказали, что в подарок женщине на 8 марта чаще всего покупают косметику, украшения, товары для дома и сада, а также электронику и наборы для гаданий.

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