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На Западе объяснили, почему Шольц боится отправлять Taurus Украине

10:20
  • четверг
  • 07 марта 2024

Канцлер ФРГ отказывается удовлетворить этот запрос Киева

Германия отказывается поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за личного страха канцлера ФРГ Олафа Шольца перед Россией и ее президентом Владимиром Путиным.
Шольц объяснил отказ от поставок Украине ракет Taurus

Как пишет Politico, "крылатые ракеты Taurus, с помощью которых она могла бы разрушить Керченский мост, соединяющий Крым с Россией, и, возможно, даже нанести удар по Москве". Однако это разозлило бы российского лидера Владимира Путина "до такой степени, что он принял бы ответные меры против Германии", чего и боится Олаф Шольц.

Издание напомнило о результатах Первой и Второй мировых войн, заявив, что колоссальные потери Германии от боевых действий против России сформировали новую "коллективную психику немцев" и устойчивое нежелание обострять отношения с Москвой.

Ранее издание Politico прокомментировало утечку записи разговора офицеров Бундесвера. Авторы статьи подчеркивают, что публикация переговоров сделала получение Киевом ракет Taurus еще более маловероятным, чем прежде, несмотря на давние просьбы украинских властей.

При этом источники утверждали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц из страха остаться один на один в "противостоянии" с президентом России Владимиром Путиным потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

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