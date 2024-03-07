Стало известно о планах Байдена добиться увеличения оборонных расходов

Белый дом планирует запросить об этом Конгресс

Администрация американского лидера Джо Байдена планирует запросить у Конгрессе увеличение оборонных расходов в новом финансовом году на 1%, до 850 миллиардов долларов.

Как сообщает Bloomberg, это на 10 миллиардов долларов меньше, чем планировалось запросить изначально — снизить запросы Белому дому пришлось в рамках договоренностей с конгрессменами по повышению планки государственного долга во избежание технического дефолта.

Сэкономить придется, в частности, на закупках истребителей F-35 — вместо 83 приобрести лишь 70 — и атомных подводных лодок типа Virginia (шесть вместо семи).

Эта информация появилась после сообщений о том, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о частичном финансировании правительства США на 460 миллиардов долларов. В противном случае финансирование работы большинства правительственных учреждений и структур прекратится 8 марта, а Пентагона — 22 марта.

При этом американские законотворцы никак не могут договориться о выделении новой финансовой помощи другим странам, включая Украину и Израиль. Вместо запрашиваемых Байденом 60 миллиардов долларов для киевского режима предложен альтернативный законопроект. Он предусматривает выделение Пентагону 66,32 миллиарда долларов на помощь всем зарубежным государствам, в том числе примерно 47 миллиардов для Украины.

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