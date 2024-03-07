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Путин назвал Грефа своим голосовым помощником

10:22
  • четверг
  • 07 марта 2024

Президенту не нужна умная колонка

Владимиру Путину не нужны умные колонки Сбера. У президента России всегда на связи сам руководитель Сбербанка Герман Греф. Российский лидер пошутил, отвечая на вопрос об использовании голосовых помощников на базе искусственного интеллекта.

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Уже серьезно глава государства добавил, что Россия может гордиться достижениями в этой сфере. Она добилась в работе над ИИ больших успехов, чем другие страны, сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Президент при этом отметил, что необходимо работать над ИИ как внутри страны, так и с иностранными специалистами, потому что за этой сферой будущее. Развитие искусственного интеллекта создает огромные конкурентные преимущества для любого государства, приводит слова президента России ТАСС.

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