Путин назвал Грефа своим голосовым помощником

Президенту не нужна умная колонка

Владимиру Путину не нужны умные колонки Сбера. У президента России всегда на связи сам руководитель Сбербанка Герман Греф. Российский лидер пошутил, отвечая на вопрос об использовании голосовых помощников на базе искусственного интеллекта.

Уже серьезно глава государства добавил, что Россия может гордиться достижениями в этой сфере. Она добилась в работе над ИИ больших успехов, чем другие страны, сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Президент при этом отметил, что необходимо работать над ИИ как внутри страны, так и с иностранными специалистами, потому что за этой сферой будущее. Развитие искусственного интеллекта создает огромные конкурентные преимущества для любого государства, приводит слова президента России ТАСС.

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