В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии

На 7,5%

Социальные пенсии в России вырастут на 7,5% с 1 апреля 2024 года.

Повышение коснется более четырех миллионов россиян. На индексацию пенсии правительство выделило из федерального бюджета 37,5 миллиарда рублей.

Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год, объяснили в российском правительстве.

Социальная пенсия в России не зависит от трудового стажа и пенсионных баллов. На нее могут претендовать инвалиды, несовершеннолетние без попечения родителей и пожилые люди.

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