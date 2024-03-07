Брюссель предупредил о риске конфликтов в ЕС из-за дефицита воды

Водных ресурсов может не хватать на фоне изменения климата

Еврокомиссия хочет призвать страны Европейского союза ускорить подготовку к борьбе с климатическими изменениями. Об этом говорится в соответствующем документе ЕК.

Как пишет Politico, нехватка воды на фоне климатических изменений в будущем может спровоцировать конфликт между европейскими странами, причем эти риски могут проявляться в различных формах.

Ожидается, что Еврокомиссия официально представит данный документ государства — членам ЕС на следующей неделе и призовет их ускорить принятие мер в данном направлении.

Тем временем главные реки европейской части России высыхают. Если Волга и Дон продолжат мелеть, это грозит проблемами для 80 миллионов человек, поэтому в ноябре 2023 года это вынесли на обсуждение Государственной думы. Она приняла обращение к кабмину с просьбой провести проверки законодательных актов по вопросам водопользования и проверки водоохранных зон.

Российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал, что тема экологии касается каждого из нас. В стране продолжают формировать современную и безопасную инфраструктуру у водных объектов, в том числе на Байкале.

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