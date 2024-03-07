СК объявил в розыск 700 воюющих за ВСУ наемников

Это граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии

Более семи сотен воюющих в составе Вооруженных сил Украины иностранцев объявил в розыск Следственный комитет России. Решение принято по итогам совещания, которое провел в Донецке глава СКР Александр Бастрыкин.

В качестве обвиняемых по статье УКК России о наемничестве привлечены граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. По данным пресс-службы СКР, на данном этапе в розыск объявлены более 700 иностранцев, часть из них заочно арестована.

Бастрыкину также доложили по уголовным делам этой категории, направленным в суд для заочного рассмотрения. Это обвинения в отношении граждан Грузии Лаши Рухаи, Левона Айрапетяна и Эрекле Амиранашвили. Указанные лица за денежное вознаграждение принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ в составе "Грузинского национального легиона".

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