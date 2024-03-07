Телеканал рассказал, что боевики ВСУ прячутся за спинами мирных жителей

Американский телеканал CNN рассказал правдивую историю о ситуации с местными жителями в Часове Яре и их отношении к конфликту на Украине. На это указал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Как отметил дипломат, "у CNN появилась правдивая информация, что случается редко". Американские журналисты показали, что единственная надежда киевского режима продержаться в Часове Яре — деньги и оружие из США, но "местные жители не хотят этого и ждут прихода России", сообщает ТАСС.

Журналист CNN пообщался с обитателями города, которые рассказали, что украинские военные приближаются к их домам и скрываются за спинами мирных жителей. После этого разговора сотрудник американского телеканала подтвердил, что герои его сюжета "нормально относятся к возможному приходу России".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинские военные совершили множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки. Об этом известно "из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в пунктах временного размещения".

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Вашингтон является прямым соучастником чудовищных преступлений бандеровской хунты. В частности, у российских следователей есть неопровержимые доказательства того, что именно из американской системы Patriot сбили самолет Ил-76, который перевозил военнопленных.

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