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Постпредство России в ООН похвалило CNN за правду о преступлениях ВСУ

11:16
  • четверг
  • 07 марта 2024

Телеканал рассказал, что боевики ВСУ прячутся за спинами мирных жителей

Американский телеканал CNN рассказал правдивую историю о ситуации с местными жителями в Часове Яре и их отношении к конфликту на Украине. На это указал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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Как отметил дипломат, "у CNN появилась правдивая информация, что случается редко". Американские журналисты показали, что единственная надежда киевского режима продержаться в Часове Яре — деньги и оружие из США, но "местные жители не хотят этого и ждут прихода России", сообщает ТАСС.

Журналист CNN пообщался с обитателями города, которые рассказали, что украинские военные приближаются к их домам и скрываются за спинами мирных жителей. После этого разговора сотрудник американского телеканала подтвердил, что герои его сюжета "нормально относятся к возможному приходу России".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинские военные совершили множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки. Об этом известно "из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в пунктах временного размещения".

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Вашингтон является прямым соучастником чудовищных преступлений бандеровской хунты. В частности, у российских следователей есть неопровержимые доказательства того, что именно из американской системы Patriot сбили самолет Ил-76, который перевозил военнопленных.

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