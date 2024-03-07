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МИД Германии изменил рекомендации по поездкам в Россию

11:35
  • четверг
  • 07 марта 2024

Это произошло после утечки разговора офицеров бундесвера

Министерство иностранных дел Германии изменило рекомендации для своих граждан и лиц с двойным гражданством по поездкам в Россию. В рекомендацию воздерживаться от таких поездок добавили слово "настоятельно".
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Как отмечает "Коммерсантъ", теперь Берлин "настоятельно не рекомендует" отправляться в Россию, ссылаясь на риск атак беспилотников, в том числе на Москву. Наряду с этим МИД ФРГ не исключает вероятность атак на общественный транспорт, в том числе на поезда.

В рекомендациях ведомства также говорится о рисках посещения граничащих с Украиной регионов, в том числе Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей.

Ранее германский таблоид Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на Североатлантический альянс. Газета утверждает, что целью пресловутой "российской агрессии" может стать "фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы".

Начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий предупредил, что конец конфликта на Украине не будет означать окончания конфронтации России и Запада, который ставит своей целью "стратегическое поражение" нашей страны.

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