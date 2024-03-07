В Казахстане нашелся один Путин и восемь Байденов

Местные жители иногда называют детей в честь иностранных политиков

В Казахстане живут люди с именами Путин, Байден и Трамп — политические личности традиционно вдохновляют родителей на имена для их чад. Об этом сообщает проект ranking.kz.

Например, в Казахстане целых восемь граждан с именем Байден и двенадцать тезок президента Казахстана, которых зовут Касым-Жомарт. При этом Путин в Казахстане всего один, как и Трамп.

Также жители Казахстана нередко нарекают детей названиями географических объектов. Так в стране появились 24 человека по имени Астана, 20 — Алматы и 27 — Семей (бывший Семипалатинск).

Необычные имена нередко дают своим детям звезды. Например, певица Нюша назвала свою дочку Симба, как львенка из известного мультфильма, а миллиардер Илон Маск выбрал для сына имя XÆA-12.

Тем временем депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила запретить давать имена детям, которые не соответствуют их полу. В настоящее время органы ЗАГС в России не имеют права отказать в регистрации детского имени, не удовлетворяющего этому требованию.

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