Закончится война - выздоровеет принцесса

Пользователи Сети гадают, от чего на британскую королевскую семью свалилось столько проблем после смерти Елизаветы II. Сначала заболела Сара Фергюссон - герцогиня Йоркская, экс-жена принца Эндрю, затем стало известно об онкологии и проблемах с простатой у короля Карла III, потом из публичного поля пропала жена наследника британского престола Кейт Миддлтон.

Букингемский дворец отмалчивается, что дает почву для различного рода домыслов и догадок. Россияне связали проблемы в королевской семье с тем, что Британия поддерживает киевский режим и снабжает украинскую армию боеприпасами. Теперь монархия расплачивается за смерть детей Донбасса.

"Все будет хорошо в королевском семействе, но только в том случае, если СВО закончится этой весной. Если нет, то хана всей Англии, вместе с ее королями нафиг!", - написал пользователь Сети.

"А еще дети, погибшие от их оружия, сильно карму портят", - сообщил другой.

Другие предположили, что причиной серьезной болезни Кейт мог стать сглаз супруги принца Гарри Меган Маркл, однако расклад таро это опроверг.

"Рада, что в раскладе не выпали маг, дьявол и луна. Думала, что проказница Меган может порчу навела, сейчас всякого можно ожидать", - рассказала россиянка.

Мир не видел Кейт Миддлтон с конца декабря 2023 года. В соцсети просочилась информация, что принцесса перенесла сложную полостную операцию на брюшной полости.

Отсутствие внятных официальных комментариев о судьбе принцессы со стороны британской короны породило массу слухов, вплоть до того, что Кейт впала в кому или даже умерла.

Однако 4 марта таблоид TMZ опубликовал первые снимки Кейт после слухов о коме. Папарацци запечатлели ее на переднем сидении Audi, за рулем была мать Кейт Кэрол Миддлтон. Фото не самого хорошего качества, но на нем видно, что Кейт выглядит плохо – на лице появилась одутловатость, а губы скривились в гримасе.

Через два дня на сайте армии Британии появилось сообщение, что принцесса примет участие в параде, но спустя время сообщение удалили, объяснив это "рассогласованностью с Кенсингтонским дворцом". Вот и остается людям по всему миру ждать, когда же им откроют правду.

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