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НАТО определила роль Швеции в военном конфликте с Россией

12:19
  • четверг
  • 07 марта 2024

Ратификацию членства Швеции в альянсе во вторник подписала Венгрия

Швеция в случае военного конфликта НАТО с Москвой может стать логистическим центром. Поскольку у нее нет прямой границы с Россией, страна будет играть для военных организаторов альянса роль, отличную от прифронтовых государств.

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Как пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники, Швеция может стать маршрутом для подкрепления Финляндии или Балтийских государств.

Последней страной-членом НАТО, которая препятствовала вступлению Швеции в Североатлантический альянс, была Венгрия. Во вторник венгерский президент Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Официальная церемония вступления состоится в ближайшее время.

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