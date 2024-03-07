НАТО определила роль Швеции в военном конфликте с Россией

Ратификацию членства Швеции в альянсе во вторник подписала Венгрия

Швеция в случае военного конфликта НАТО с Москвой может стать логистическим центром. Поскольку у нее нет прямой границы с Россией, страна будет играть для военных организаторов альянса роль, отличную от прифронтовых государств.

Как пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники, Швеция может стать маршрутом для подкрепления Финляндии или Балтийских государств.

Последней страной-членом НАТО, которая препятствовала вступлению Швеции в Североатлантический альянс, была Венгрия. Во вторник венгерский президент Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Официальная церемония вступления состоится в ближайшее время.

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