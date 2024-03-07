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Умерла единственная в мире свинья-художник

12:17
  • четверг
  • 07 марта 2024

Картины Пигкассо продавались по 25 тысяч долларов

В ЮАР умерла самая известная и единственная в своем роде свинья-художник по кличке Пигкассо. За свою жизнь она заработала больше миллиона долларов, рисуя абстрактные картины с помощью пятачка.

Причиной смерти Пигкассо стал хронический ревматоидный артрит.

Судьбу талантливой свиньи можно назвать счастливой. Ее должны были забить на мясо в 2016 году, но зоозащитница Джоан Лефсон спасла животное и увезла в заповедник близ города Франсхук. Там в один прекрасный день свинка случайно нашла забытые малярные кисти и начала рисовать.

Серьезный успех ей принесло монументальное полотно под названием "Дикая и свободная". Картину продали на аукционе за 25 тысяч долларов. Среди обладателей других работ Пигкассо - Джордж Клуни, Рафаэль Надаль и другие звезды.

При этом вырученные с продажи картин Пигкассо деньги хозяйка свиньи тратила на работу заповедника: закупку кормов для других животных, зарплату сотрудников и оплату ветеринаров.

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Художник-свинья Пигкассо
Художник-свинья Пигкассо
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