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В США рассказали о попытках ВСУ построить линию обороны наподобие российской

12:36
  • четверг
  • 07 марта 2024

В 2023 году она помешала ВСУ развить контрнаступление

Вооруженные силы Украины пытаются построить линию обороны по образцу системы укреплений, которую российские военные создали более года назад. Об этом в четверг, 7 марта, пишет The Wall Street Journal.
ВС России продолжают уничтожать западную технику ВСУ

Как отмечает американская газета, во время попытки контрнаступления в 2023 году ВСУ "увязли в сложной сети препятствий" российских войск, "которую было практически невозможно преодолеть".

Оборона России состояла из многослойных линий защитных сооружений: противотанковых надолбов, рвов и окопов. Воспроизвести ее для своих целей теперь пытаются украинские военные.

Тем временем бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны России предотвратили попытку украинского подразделения прорваться к линии обороны на харьковском направлении, ликвидировав при этом группу боевиков ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что российская группировка войск не позволила сбежавшим из Авдеевки украинским боевикам закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное. Наши бойцы продолжают теснить украинских военных на Запад.

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