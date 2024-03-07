На станции "Курская" москвичкам дарили тюльпаны и конфеты

В вестибюле установили фотозону

Столица в предвкушении 8 Марта. В городе уже царит праздничное настроение. Мужчины с цветами и подарками спешат поздравить своих коллег по работе.

Впрочем, получить цветы сегодня можно даже в метро. Так, на станции "Курская" прямо у эскалатора пассажирок встречали сотрудники ФССП. Они дарили букеты тюльпанов и коробки конфет. В вестибюле установили фотозону, которую сделали из 2,5 тысяч декоративных роз.

Там же сегодня прозвучали русские народные песни. И вновь дамам дарили цветы. Кстати, фотозона будет работать до 9 марта, чтобы все желающие смогли сделать красивые снимки.

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