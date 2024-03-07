В московских теплицах вырастили почти два миллиона цветов

Отечественные цветы простоят дольше - их в магазины доставлять проще

К первому празднику весны в городских теплицах вырастили почти два миллиона цветов. И это не только тюльпаны, но и гортензии, крокусы, нарциссы, гиацинты. Без букетов из-за границы женщины тоже не останутся. Поставщики делают всё, чтобы на прилавках были цветы самого высокого качества.

Самая романтичная картина недели. Строгие мужчины в форме бережно осматривают розы и хризантемы. Специалисты московской таможни оценивают все - от наличия маркировки до визуального состояния.

Каждый цветок проделал длинный путь, прежде чем попасть в Москву. Большую часть продукции привезли к нам из Эфиопии и Кении. В основном, это розы. Из-за санкций и сложностей транспортировки в дороге они находились дольше обычного, однако на качество это никак не повлияло.

Вместе с розами в столицу приехали и не менее популярные в нашей стране голландские тюльпаны. В этом году себестоимость и тех, и других выросла незначительно - в среднем на пять рублей.

"Если в штуках, то для примера роза. Конечно, не зависит от сорта, длины стебля, но среднее значение уже после таможенного оформления составляет порядка пятидесяти рублей за одну штуку", - сообщил Виталий Ханов, начальник отдела Главного управления центра мониторинга и оперативного контроля ФТС России.

Всего за несколько последних дней через таможню прошли десятки миллионов цветов из разных стран. Но и доля российских производителей растет. Большие теплицы есть не только в теплых регионах, но и в Подмосковье.

Миллион не алых роз, а миллионы тюльпанов - от простых сортов до престижных пионовидных - ежегодно выращивают в этом агрокомплексе. Совсем скоро цветы окажутся во многих регионах страны. Их можно будет приобрести не только в Москве, но и на Дальнем Востоке. Причем, по очень приятной цене - всего 60 рублей за штуку.

Правда, таких цен в столице восьмого марта не встретишь. Цены взлетят в несколько раз. И речь не только об отечественных тюльпанах. Их голландские родственники будут все равно дороже. А еще отечественные цветы простоят дольше - их в магазины доставлять проще.

К сожалению, на всю Россию московских тюльпанов не хватит, поэтому в этом году придется снова раскошелиться на заморские цветы, чтобы порадовать женщин. Впрочем, ради любимых наши мужчины готовы на все.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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