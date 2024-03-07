Главархив Москвы пополнился редким записям легендарных музыкантов и поэтов

В Главархиве Москвы хранится более 330 тысяч аудиовизуальных документов

Более тысячи уникальных записей передал в Главархив московский коллекционер. Редким записям легендарных музыкантов и поэтов была уготована незавидная участь. Брошенные прежними владельцами, они могли оказаться на свалке. Теперь их ждёт новая жизнь.

В Главархиве Москвы сегодня праздник. Сотрудники даже на крыльцо вышли, чтобы встретить дорогих гостей. И охранники улыбаются, как никогда, широко. В этих 11 мешках - более тысячи уникальных записей, многие из которых сохранились в единственном экземпляре.

Известный музыкант, поэт, один из основателей легендарного ВИА "Синяя птица", автор популярных интернет-проектов Юрий Метёлкин подписывает договор дарения с явным удовольствием. Какие сокровища поступают в Главархив, демонстрируется тут же.

"Вот симфоническая сюита - "Любовь к трем апельсинам". Сергей Прокофьев. Еще Рождественский! С датой записи - 70-ый год", - рассказал Юрий Метёлкин.

То, как чисто звучат эти хрупкие пленки полувековой давности, поражает. "За 51 год плёнка не только не испортилась, а более чем цела, сохранна. Несмотря на все условия хранения, через которые она прошла", - говорит Артём Анохин. волонтёр, участник проекта "Старое радио".

Записи всемирно знаменитых исполнителей, симфонических оркестров, народных коллективов. Всё это богатство Юрий с соратниками спасает и собирает в самых неожиданных местах. Чаще всего, на свалках после переезда жильцов или организаций. Не важно, в каком городе это произошло, уверены волонтёры. Главное, что редких плёнок уже больше ста тысяч. Так что после оцифровки их тут же отдают. В надежные руки.

В Главархиве Москвы хранится более 330 тысяч аудиовизуальных документов. Воспоминания ветеранов, личные коллекции выдающихся людей, семейные альбомы и производственная хроника.

"Записи радиостудий различных предприятий, организаций, учреждений. Есть лекции", - сообщил Михаил Сорокин, заместитель начальника отдела хранения аудиовизуальных документов Главархива Москвы.

Носители самые разные. Негативы на стекле, грампластинки, диски, пленки. Здесь еще и делают открытия. Оказывается, это такое счастье - собирать, дарить и хранить. Не просто архив. Историю любимого города, родной страны и дорогих сердцу людей.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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