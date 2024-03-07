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Путин прибыл в Краснодар

12:42
  • четверг
  • 07 марта 2024

Президент посетит Краснодарское высшее военное авиационное училище

Владимир Путин в Краснодаре встретится с губернатором края Вениамином Кондратьевым. Президент России прибыл в столицу Кубани из Сочи, где накануне принял участие в закрытии Всемирного фестиваля молодежи и пообщался с его гостями.

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Во время традиционной встречи с губернатором Путин обсудит социально-экономическую ситуацию в крае. Также президент обратит внимание на проблемы и поставит задачи на перспективу.

Кроме того, в Краснодаре российский лидер посетит Дворец самбо, который достроен и готовится к открытию. Также в планах главы государства посещение Краснодарского высшего военного авиационного училища. Это учебное заведение за годы своего существования подготовило больше 27 тысяч высококлассных авиационных специалистов. С сентября 2017 года здесь обучаются и курсанты-девушки, передает ТАСС.

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