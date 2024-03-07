Названа причина громких звуков в Череповце

Местные жители сообщали о взрыве

Технологический инцидент произошел на промышленной площадке "Северстали" в Череповце. Об этом в четверг, 7 марта, рассказали в пресс-службе компании.

Как уточнили в "Северстали", в результате происшествия никто не пострадал. Один из агрегатов при этом выведен в запланированный ранее ремонт, сообщает РИА Новости.

Точная причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Этому предшествовали сообщения в интернете о том, что в Череповце прогремел взрыв. Местные жители рассказывали, что в районе металлургического комбината около шести часов утра раздался громкий взрыв.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"