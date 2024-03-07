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ФСБ показала видео ликвидации готовившего теракт в Карелии белоруса

12:46
  • четверг
  • 07 марта 2024

Он действовал по заданию украинских спецслужб

В Карелии предотвращен теракт. Его планировали спецслужбы Украины с участием завербованного гражданина Белоруссии, который состоял в запрещенном националистическом формировании "Полк имени Кастуся Калиновского".

Как рассказали в ФСБ, агент украинских спецслужбы собирал и передавал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и органов власти Карелии. По указанию украинских спецслужб гражданин Белоруссии планировал подрыв административного здания в городе Олонец.

В ходе задержания мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецслужб и был нейтрализован ответным огнем. Возбуждено уголовное дело.

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