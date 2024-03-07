ФСБ показала видео ликвидации готовившего теракт в Карелии белоруса

Он действовал по заданию украинских спецслужб

В Карелии предотвращен теракт. Его планировали спецслужбы Украины с участием завербованного гражданина Белоруссии, который состоял в запрещенном националистическом формировании "Полк имени Кастуся Калиновского".

Как рассказали в ФСБ, агент украинских спецслужбы собирал и передавал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и органов власти Карелии. По указанию украинских спецслужб гражданин Белоруссии планировал подрыв административного здания в городе Олонец.

В ходе задержания мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецслужб и был нейтрализован ответным огнем. Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"