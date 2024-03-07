Премьер Словакии обвинил Чехию в заинтересованности в конфликте на Украине

Это ставит под угрозу отношения Братиславы и Праги

Правительство Чехии решило поставить под угрозу чешско-словацкие отношения только потому, что оно заинтересовано в поддержке боевых действий на территории Украины. Такое заявление сделал глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Политик напомнил, что Братислава открыто говорит о необходимости достижения мира между Россией и Украиной, тогда как Прага выбрала путь поддержки боев.

При этом Фицо заверил, что его страна не сделает ничего, что поставило бы под угрозу отношения с Чехией, сообщает РИА Новости.

Правительству Чехии рады в Словакии в любое время. Наши политические отношения мы не будем в Словакии отягощать разными взглядами на мир, которые не имеют ничего общего с чешско-словацким сосуществованием.

Чехия активно поддерживает Украину в ее конфликте с Россией. Чешский президент Петр Павел предложил западным странам скинуться на закупку снарядов и ракет для украинской армии. По его словам, в зависимости от вовлеченности государств в реализацию этого плана Киев может получить снаряды в ближайшие недели или месяцы.

Начальник генштаба Чехии Карел Ржегка заявил, что избежать потенциального конфликта с Россией можно только путем запугивания — продемонстрировать Москве способность и волю защищаться, тем более что "война с Россией" не является невообразимой.

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