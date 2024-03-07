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Кириенко рассказал о массовой краже Чебурашек на ВФМ

13:02
  • четверг
  • 07 марта 2024

Это единственное правонарушение на фестивале

Единственное правонарушение, зафиксированное во время Всемирного фестиваля молодежи – массовая кража Чебурашек. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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Кириенко пояснил, что фигурки Чебурашек раскладывали по кроватям в гостинице. По словам замглавы администрации президента, было несколько случаев, когда человек, который первый заходил в комнату, собирал Чебурашек со всех остальных кроватей, а затем прятал в свой чемодан или под свою кровать, передает РИА Новости.

На федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта проходил Всемирный фестиваль молодежи. Он был организован по указу президента России. Накануне Владимир Путин посетил фестиваль и пообщался с его участниками.

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