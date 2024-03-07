Ким Чен Ын провёл манёвры в качестве главнокомандующего

Лидер КНДР распорядился ускорить подготовку к войне. Он сделал ряд заявлений во время посещения крупной военной базы в западной части республики. В сопровождении министра обороны и главы генштаба Ким Чен Ын осмотрел тренировочный полигон и провёл манёвры в качестве главнокомандующего.

Он высоко оценил боевой дух солдат. По словам генсека, нужно повышать боеготовность и наращивать интенсивность учений с учётом современных форм ведения войны. Это должно обеспечить победу народной армии КНДР в условиях реальных боевых действий, если они возникнут. Заявления прозвучали на фоне масштабных совместных учений США и Южной Кореи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"