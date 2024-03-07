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Лидер КНДР распорядился ускорить "подготовку к войне"

14:41
  • четверг
  • 07 марта 2024

Ким Чен Ын провёл манёвры в качестве главнокомандующего

Лидер КНДР распорядился ускорить подготовку к войне. Он сделал ряд заявлений во время посещения крупной военной базы в западной части республики. В сопровождении министра обороны и главы генштаба Ким Чен Ын осмотрел тренировочный полигон и провёл манёвры в качестве главнокомандующего.

Он высоко оценил боевой дух солдат. По словам генсека, нужно повышать боеготовность и наращивать интенсивность учений с учётом современных форм ведения войны. Это должно обеспечить победу народной армии КНДР в условиях реальных боевых действий, если они возникнут. Заявления прозвучали на фоне масштабных совместных учений США и Южной Кореи.

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