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На станции "Текстильщики" БКЛ метро продолжается надвижка пересадочного моста

13:35
  • четверг
  • 07 марта 2024

Он интегрирует пассажиропотоки подземного и наземного видов транспорта

Продолжается монтаж металлоконструкций главного пролета пешеходного моста, который соединит станцию "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) с одноименной станцией Таганско-Краснопресненской линии (ТКЛ).

Установка происходит методом продольной надвижки – это когда собранные элементы  стыкуются с ранее смонтированным участком, объяснил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Работы выполняются поэтапно, протяженность установленных элементов пролетного строения превышает 95 метров", – заявил он.

В настоящий момент выполнены четыре из семи этапов надвижки моста, ведутся подготовительные работы для остальных этапов, сообщил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков.

Мост выключает в себя устройство центрального пролетного строения, двух монолитных сходов, лестничных конструкций и монтаж внутренних инженерных систем. Общий вес пролетного строения составит более 630 тонн.

Мост между станциями "Текстильщики" БКЛ и ТКЛ позволит интегрировать пассажиропотоки подземного и наземного видов транспорта.

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