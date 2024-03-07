В Казанском танковом училище произошел пожар

Пострадавших нет

В одном из зданий Казанского высшего танкового училища вспыхнул пожар, при инциденте никто не пострадал. Об этом в четверг, 7 марта, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Возгорание зафиксировали в подсобном нежилом помещении. Предполагается, что оно вспыхнуло из-за проблем с электрической проводкой.

По состоянию на 12:20 пожарные локализовали возгорание и продолжили проливку очага, сообщает "Интерфакс".

Ранее Telegram-канал 112 писал, что возгорание произошло в комнате на втором этаже казармы при училище. На видеозаписи от здания поднимается столб густого дыма. Источники заявляли, что огонь перекинулся на кровлю здания, пожару присвоили второй ранг сложности.

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