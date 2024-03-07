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Собянин: Увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

13:30
  • четверг
  • 07 марта 2024

Она впервые вышла в большой вольер

Панда Катюша впервые вышла в большой вольер Московского зоопарка. Начиная с 8 марта ее можно будет увидеть в павильоне "Фауна Китая", рассказал Сергей Собянин. До этого Катюша вместе с мамой находилась в небольшом помещении, которое подготовили специально для родов и первых месяцев жизни.

"Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер", – написал мэр в своем Telegram-канале.

Вольер полностью безопасен для детеныша панды и в нем есть все необходимое для развития и развлечений маленькой панды.

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