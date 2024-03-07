Посла США вызвали в МИД России

Это связано с деятельностью американских НКО

Министерство иностранных дел России вызвало посла США в Москве Линн Трейси в связи с признанием нежелательными трех американских некоммерческих организаций. Об этом в четверг, 7 марта, рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Как уточняется на официальном сайте МИД России, речь идет про НКО "Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования".

Эти организации при поддержке посольства США проводят программы и проекты антироссийской направленности, имеющие целью рекрутирование "агентов влияния" под прикрытием образовательных и культурных обменов.

Послу США вручили ноту с требованием прекратить любое содействие деятельности этих НКО и убрать из интернет-ресурсов посольства информацию о них.

Любые попытки вмешательства во внутренние дела России будут жестко пресекаться, а виновников выдворят из нашей страны, предупредили Линн Трейси в МИД.

Ранее в Федеральной службе безопасности рассказали, что британская разведка работает на территории Херсонской области. Прикрытием шпионов служит правительственная организация "Британский совет", которая действует в интересах киевского режима.

Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко рассказал, что больше всего средств на деятельность российских иноагентов в 2022 году перечислили США, Великобритания и Германия. На счета 35 некоммерческих организаций, включенных в реестр иноагентов, поступило от западных спонсоров более 700 миллионов рублей.

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