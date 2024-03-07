Мишустин обсудил строительство высокоскоростной магистрали Москва - Петербург

Премьер встретился с главой Федерального агентства железнодорожного транспорта
Российскую сеть высокоскоростных магистралей нужно создавать на базе отечественных технологий, заявил сегодня премьер Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексеем Дружининым.
Глава правительства обсудил вопросы подготовки кадров и формирования объединённой инфраструктуры новых регионов. Особое внимание на встрече уделили строительству новой магистрали Москва - Санкт-Петербург.
"Сейчас агентство работает по трём концессионным соглашениям общей стоимостью свыше 648 млрд рублей. Но самое важное для нас событие – решение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург", - сообщил Алексей Дружинин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"