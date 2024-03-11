Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Меркурий переместился в знак активного и задиристого Овна

Овны

Пока вы отдыхали, в ваш знак прилетел вездесущий Меркурий. Так или иначе, в жизни каждого представителя этого знака начинается интригующая новая глава!

Тельцы

Сегодня вы сможете заглянуть глубоко в себя, если захотите. И честно ответить на вопросы о своих страхах и сомнениях. Новая Луна поможет обнулить их, стать сильнее.

Близнецы

Главная планета всех представителей этого знака Меркурий переместилась в знак активного и задиристого Овна. Ваша социальная жизнь скоро оживится, появятся новые друзья и интересы.

Раки

Новолуние в самом духовно близком для вас знаке Рыбы случилось вчера, но сегодня его влияние сохраняется. Можно загадывать желания, записывать планы на весну.

Львы

Вчерашнее Новолуние в Рыбах - важное событие для вас. Оно поможет разобраться в проблемах, которых вы побаиваетесь. Звезды помогут и придадут вам храбрости.

Девы

Парные отношения, деловые партнерства и интимные вопросы выходят на повестку. Вы сможете найти верную ноту, чтобы наладить искренний диалог с кем-то важным.

Весы

Вам пора заняться своим здоровьем. Нет, звезды говорят не про то, чтобы заставлять себя бегать по утрам или сидеть на диете - нужен бережный подход к своему организму.

Скорпионы

Самое время записываться к косметологу или покупать онлайн-курсы по стилю. В ближайшие четыре недели вы сможете преобразиться и найти новые интересные решения.

Стрельцы

Вчерашнее Новолуние в Рыбах подталкивает вас к переменам в семье и доме. Переезд, операции с недвижимостью, поездки к родственникам и заботы о родителях будут актуальны.

Козероги

Минувшее Новолуние оживит скучный ландшафт вашей социальной жизни. Вы начнете чаще выходить из дома, посещать интересные мероприятия и знакомиться с людьми.

Водолеи

Деньги где-то рядом с вами! Не отбрасывайте ни один из способов разбогатеть - в ближайшие четыре недели это вполне реально, если будете активны и настроены на успех.

Рыбы

Надеемся, вчера вам удалось выделить время на себя в честь Новолуния в вашем знаке. Если нет, сделайте это сегодня: любимый чай, блокнот и одиночество вам очень нужны.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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