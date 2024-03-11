Масленица: история, традиции и обычаи самого веселого русского праздника

Время гулять, петь и, конечно, лакомиться блинами

Масленица - один из древнейших и уж точно самых веселых русских народных праздников, пришедший из языческой культуры и сохранившийся после принятия на Руси христианства. Отмечается он на протяжении недели в преддверии Великого поста. В этом году - с 11 по 17 марта. Вся семья собирается вместе, вкушает блины, играет, а также - проводит ритуалы проводов зимы и встречи весны. Ну а сразу после масленичной недели наступает Чистый понедельник.

История

С древних пор славянские племена по-особому провожали холодную зиму и встречали цветущую весну. Эта традиция, как и некоторые другие, настолько укоренилась, что ее вписали в христианский календарь и стали отмечать в зависимости от начала Великого поста.

Что касается самого названия праздника, то объясняется оно очень просто - неделю перед постом верующие называли сырной или мясопустной и активно употребляли в пищу молочные продукты, сливочное масло и яйца.

Любопытно при этом, что до XIV века этот праздник был встречей Нового года, ведь именно весной начинались полевые работы. Ну а, собственно, то самое название "Масленица" оформилось лишь в XVI веке. Тогда же на новую дату переехал и Новый год.

Также стоит отметить, что, согласно традиции, первый блин и не должен быть идеален с точки зрения формы. С этим, кстати, связано распространенное заблуждение, опровергнутое филологами. Многие ошибочно считают, что правильно говорить "первый блин комам", потому что комы - это якобы старинное название медведей на Руси. И им, чтобы задобрить, полагались первые блины. Интересная легенда, которая, увы, ничем не подтверждается.

Еще до того, как Масленица стала Масленицей, блины традиционно пекли в память об умерших, поминая их таким образом. Когда же праздник оформился в его нынешнем виде, блин стал символом солнца, просыпающегося по весне и дарящего тепло.

Традиции

Так как Масленица длится целую неделю, на каждый день проводится специальный обряд.

Понедельник, встреча - выпекается первый блин, его отдают бедным;

- выпекается первый блин, его отдают бедным; Вторник, заигрыши - устраиваются смотрины;

- устраиваются смотрины; Среда, лакомка - теща в этот день должна испечь блины и угостить ими зятя;

- теща в этот день должна испечь блины и угостить ими зятя; Четверг, разгул - с шумом и песнями все катаются на санках;

- с шумом и песнями все катаются на санках; Пятница, тещины вечерки - зятья зовут тещ на угощенье;

- зятья зовут тещ на угощенье; Суббота, золовкины посиделки - собираются гости, идет веселое застолье;

- собираются гости, идет веселое застолье; Воскресенье - оно же Прощеное воскресенье - принято просить у людей прощения, самому прощать все обиды и сжигать чучело Масленицы, а после - собрать пепел и развеять его над полями, чтобы потом был хороший урожай;

Нередко можно встретить и традицию дарить друг другу на Масленицу подарки. Как правило - это что-то для дома или на стол. Например, посуда, кухонная утварь. И, конечно, угощения - торты, пироги, пряники. Еще одним хорошим вариантом подарка на Масленицу будет украшение (шали, платки, теплые пледы) или сувениры, сделанные своими руками.

Кроме того, на Масленицу всегда были популярны групповые игры. Одна из них - взятие снежного городка. Ворота и стены импровизированной крепости лепятся из снега, на них ставятся фигурки различных животных. Участники делятся на две команды: одна должна разрушить крепость, а вторая - помешать этому. За ходом боя следит "городничий” - именно он в конце объявляет победителя.

Запреты

Как можно догадаться, запретов на Масленицу почти нет. Наоборот, в эти дни люди должны как следует нагуляться и полакомиться.

Шумные, яркие развлечения не только не ограничиваются, но и всячески приветствуются, а на стол можно подавать любую еду.

Масленичная неделя - время радости и гостеприимства. Важно проявлять чуткость по отношению к окружающим, показывать заботу и внимание, избегать сплетен и слухов. И ни в коем случае не приглашать гостей в неприбранный дом.

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