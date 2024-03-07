Путин высоко оценил действия армейской авиации в зоне СВО

Экипажи выполняют серьезные задачи на поле боя

Российская армейская авиация заслуживает самой высокой оценки. Сегодня она выполняет серьезные задачи на поле боя, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Глава государства встретился с выпускницами училища. Путин подчеркнул, что ВКС выполняет очень нужные задачи в зоне СВО, что достойно уважения.

Президент рассказал выпускницам о своих впечатлениях от полетов на боевых самолетах. По словам президента, это вроде бы мужская работа – тем не менее, она доступна и для женщин. Вот только служба в морской авиации связана с особым риском – так что девушек лучше поберечь, приводит слова российского лидера РИА Новости.

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