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Путин раскрыл секрет хорошего самочувствия

14:07
  • четверг
  • 07 марта 2024

Даже на пенсии можно иметь здоровое тело

Президент России Владимир Путин поделился своим секретом хорошей формы и самочувствия.

Поддерживать физическую форму главе государства помогают спорт, отказ от крепкого алкоголя и закаливание.

"Я помню, знаете, когда пацаном был еще, жил в Ленинграде <…> выходил во двор зимой и обтирался снегом", - рассказал он на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища (цитата по ТАСС).

По словам Путина, нет ничего невозможного, и даже на пенсии можно оставаться в отличной физической форме.

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