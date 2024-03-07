Путин раскрыл секрет хорошего самочувствия

Даже на пенсии можно иметь здоровое тело

Президент России Владимир Путин поделился своим секретом хорошей формы и самочувствия.

Поддерживать физическую форму главе государства помогают спорт, отказ от крепкого алкоголя и закаливание.

"Я помню, знаете, когда пацаном был еще, жил в Ленинграде <…> выходил во двор зимой и обтирался снегом", - рассказал он на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища (цитата по ТАСС).

По словам Путина, нет ничего невозможного, и даже на пенсии можно оставаться в отличной физической форме.

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