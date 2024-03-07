ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Партнерами программы "Миллион призов" стало уже почти 250 столичных компаний

14:38
  • четверг
  • 07 марта 2024

Акция пройдет в дни президентских выборов

В этом году партнерами программы "Миллион призов" стало уже почти 250 московских компаний.

Призовые баллы можно обменять на оплату части чека в магазинах-партнерах, а также в кафе, ресторанах и химчистке, сообщает Агентство городских новостей "Москва". Также их можно обменять на впечатления – поход в зоопарк, театр, музей или парк развлечений.

Баллы можно перевести на транспортную карту "Тройка", потратить на оплату цифровых сервисов или направить на благотворительность.

Розыгрыши программы "Миллион призов" пройдут 16, 17 и 18 марта – во время выборов президента России. Это уже будет девятая по счету акция. Принять участия смогут проголосовавшие онлайн москвичи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Программа "Миллион призов"
Программа "Миллион призов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.