Партнерами программы "Миллион призов" стало уже почти 250 столичных компаний

Акция пройдет в дни президентских выборов

В этом году партнерами программы "Миллион призов" стало уже почти 250 московских компаний.

Призовые баллы можно обменять на оплату части чека в магазинах-партнерах, а также в кафе, ресторанах и химчистке, сообщает Агентство городских новостей "Москва". Также их можно обменять на впечатления – поход в зоопарк, театр, музей или парк развлечений.

Баллы можно перевести на транспортную карту "Тройка", потратить на оплату цифровых сервисов или направить на благотворительность.

Розыгрыши программы "Миллион призов" пройдут 16, 17 и 18 марта – во время выборов президента России. Это уже будет девятая по счету акция. Принять участия смогут проголосовавшие онлайн москвичи.

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