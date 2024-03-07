Патрушев уличил НАТО в подготовке к новым войнам

Это подтверждают учения альянса

На учениях НАТО в Европе отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, что усиливает напряженность. Такое заявление сделал в четверг, 7 марта, секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Политик напомнил про деструктивную роль США в новейшей истории и развязанные ими военные конфликты. НАТО является инструментом влияния Вашингтона на другие страны, цитирует Патрушева РИА Новости.

За 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязала более ста войн и военных конфликтов по всему миру — и готовится к очередным. Начавшиеся учения объединенных вооруженных сил НАТО в Европе под названием "Стойкий защитник 2024", в ходе которых отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, безусловно, повышают напряженность и дестабилизируют ситуацию в мире.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что учения НАТО Nordic Response возле российских границ носят демонстративно-провокационный характер и увеличивают риски военных инцидентов, а потому за ситуацией следят наши военные.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае поражения Украины Россия может начать войну против Североатлантического альянса. Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова усомнилась в ментальном здоровье американского министра. Она отметила, что такое заявление выглядит как прямая угроза Москве.

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