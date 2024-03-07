Ударная группа ВКС уничтожила подразделение ВСУ на Северодонецком направлении

Работала группа из трех вертолетов

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы армейской авиации в зоне специальной военной операции. Ударная группа ВКС уничтожила живую силу противника на Северодонецком направлении.

Как рассказал командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52М с позывным "Лесоруб", работала группа из трех экипажей. Вышли на боевой курс, дошли до точки применения неуправляемых авиационных ракет С-8 и отработали с кабрирования.

Экипажи получили доклад об успешном поражении целей. Затем машины выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром вылета.

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