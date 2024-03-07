ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Норвегия вошла в коалицию по обеспечению Украины средствами ПВО и ПРО

14:37
  • четверг
  • 07 марта 2024

Об этом рассказали в Берлине

Норвегия теперь также является частью объединенной коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне. Такое заявление в четверг, 7 марта, сделало Министерство обороны Германии.
Шольц объяснил отказ от поставок Украине ракет Taurus

В Минобороны ФРГ подчеркнули, что целью коалиции под предводительством Парижа и Берлина является устойчивое укрепление интегрированной противовоздушной обороны Украины, сообщает ТАСС.

Европа в 2023 году пообещала передать Украине к марту 2024 года миллиона снарядов и боеприпасов. Однако реализовать задумку не удалось, набрать такое количество снарядов ЕС не успел. В ответ на недовольство киевского режима в Брюсселе заявили, что их не так поняли — в Евросоюзе якобы не обещали, что будут снабжать Украину боеприпасами бесплатно.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил новую инициативу в этом направлении. Политик заявил, что Париж сформирует с партнерами коалицию по передаче Украине ракет и бомб. Президент Чехии Петр Павел выступил с предложением скинуться и закупить для украинской армии снаряды.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Комплекс Patriot
Комплекс Patriot
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.