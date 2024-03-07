Норвегия вошла в коалицию по обеспечению Украины средствами ПВО и ПРО

Об этом рассказали в Берлине

Норвегия теперь также является частью объединенной коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне. Такое заявление в четверг, 7 марта, сделало Министерство обороны Германии.

В Минобороны ФРГ подчеркнули, что целью коалиции под предводительством Парижа и Берлина является устойчивое укрепление интегрированной противовоздушной обороны Украины, сообщает ТАСС.

Европа в 2023 году пообещала передать Украине к марту 2024 года миллиона снарядов и боеприпасов. Однако реализовать задумку не удалось, набрать такое количество снарядов ЕС не успел. В ответ на недовольство киевского режима в Брюсселе заявили, что их не так поняли — в Евросоюзе якобы не обещали, что будут снабжать Украину боеприпасами бесплатно.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил новую инициативу в этом направлении. Политик заявил, что Париж сформирует с партнерами коалицию по передаче Украине ракет и бомб. Президент Чехии Петр Павел выступил с предложением скинуться и закупить для украинской армии снаряды.

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