Под Белгородом ранен мирный житель

ВСУ снова атаковали с помощью беспилотников объекты на российской территории. Попытки теракта пресекли силы ПВО, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, около 14.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа в Брянской области. Дежурными средствами противовоздушной обороны украинский дрон уничтожен.

Губернатор Белгородской области, в свою очередь, сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на село Наумовка. В результате его падения с последующей детонацией ранение получил мирный житель. Бригада скорой доставила раненого в больницу №2 Белгорода.

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