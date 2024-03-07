ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские дроны атаковали Брянскую и Белгородскую области

14:44
  • четверг
  • 07 марта 2024

Под Белгородом ранен мирный житель

ВСУ снова атаковали с помощью беспилотников объекты на российской территории. Попытки теракта пресекли силы ПВО, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, около 14.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа в Брянской области. Дежурными средствами противовоздушной обороны украинский дрон уничтожен.

Губернатор Белгородской области, в свою очередь, сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на село Наумовка. В результате его падения с последующей детонацией ранение получил мирный житель. Бригада скорой доставила раненого в больницу №2 Белгорода.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Место падения БПЛА ВСУ
Место падения БПЛА ВСУ
Войска ПВО
Войска ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.