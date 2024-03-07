ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве

Его планировала запрещенная в России организация

Российские спецслужбы предотвратили вооруженное нападение на прихожан одной из московских синагог. Его задумали члены запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом в четверг, 7 марта, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Ячейка террористической организации функционировала в Калужской области. Во время оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что она готовит нападение на прихожан столичной синагоги с использованием огнестрельного оружия.

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы ответным огнем, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Крыму раскрыта ячейка запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", члены которой вербовали мусульман и распространяли радикальную идеологию. Возбуждены уголовные дела.

Кроме того, сотрудники ФСБ задержали мужчину и женщину, планировавших теракты в Крыму по указанию спецслужб Украины. В частности, женщину завербовали для подготовки в Севастополе террористического акта в отношении военнослужащего Черноморского флота.

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ, МВД, Росгвардию за эффективную работу в республике и отметил, что все террористические акты, совершенные на территории полуострова, раскрыты, участвовавшие в них террористы задержаны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"