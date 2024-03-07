В Кремле рассказали о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

Российские силовики их пресекли

На Всемирном фестивале молодежи, который 6 марта завершился на федеральной территории "Сириус" в Сочи, предпринимались попытки провокаций, но их удалось пресечь. Об этом в четверг, 7 марта, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По словам представителя Кремля, еще год назад, во время подготовки к фестивалю, "вопрос возникал, как можно сделать это безопасным образом, понимая, что будут попытки" провокаций, тем более что "не так далеко находится зона боевых действий".

Однако все прошло благополучно — российские правоохранительные органы действовали профессионально, подчеркнул Кириенко, поблагодарив силовиков, сообщает РИА Новости.

Ранее помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов предупредил, что в преддверии выборов президента России Запад будет с особым усилием пытаться раскачивать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Однако "гибридную войну против России Запад проиграл", подчеркнул Мухитов.

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин рассказал, что, несмотря на сравнительную безопасность регионов Дальнего Востока, отмечаются попытки противника "расшатать ситуацию". Об этом свидетельствуют отдельные инциденты: случаи государственной измены, шпионажа, диверсии.

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