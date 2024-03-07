ВС России уничтожили за сутки 123 беспилотника ВСУ в зоне СВО

Также сбиты шесть снарядов РСЗО HIMARS

Шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS сбили в течение суток силы противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции. Также сбита управляемая авиационная бомба AASM "Hammer" производства Франции, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, за сутки в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках уничтожено 123 украинских беспилотных летательных аппарата. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены склад топлива для военной техники и пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи. Отражено одиннадцать атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

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