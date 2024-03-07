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Конгресс США начал расследование сообщений о применении Starlink ВС России

15:34
  • четверг
  • 07 марта 2024

Расследование ведут в отношении компании SpaceX

Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США инициировали расследование в отношении компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Как сообщает The Washington Post, расследование началось из-за сообщений о том, что российские военные якобы используют спутники Starlink, которые выпускает SpaceX, при ведении боевых действий в рамках спецоперации на Украине.

Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что отключение терминалов спутникового интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева. Политик отметил, что "терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ, от них зависит работа беспилотников".

В Великобритании эксперты признавали, что спутники Starlink помогают украинским войскам наносить удары беспилотниками по российским танкам, хотя американский предприниматель Илон Маск предупреждал Киев: спутники не должны использоваться для ведения боевых действий.

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