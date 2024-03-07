Сделать это киевский режим пытается через Казахстан

"Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского военно-промышленного комплекса для нужд украинской армии. Об этом в четверг, 7 марта, рассказал информированный источник.

Как заявил собеседник РИА Новости, "ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т.С.".

Предположительно, предметом переговоров является закупка комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов СУ-24 и МиГ-29. Производят эти комплектующие в России.

Источник не исключил, что "у казахстанского руководства есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана – Россией". Однако такие игры несут серьезный риск испортить отношения с Москвой.

Ранее на Украине пожаловались, что Москва постоянно мешает Киеву закупать оружие на мировом рынке. В частности, недавно Киев нашел истребители в одной стране "на другом конце планеты", однако контракт на закупку Украиной боевых машин за рубежом якобы был сорван Россией, которая надавила на местных чиновников.

При этом испанские и американские СМИ пишут, что западные страны серьезно обеспокоены тем, что Россия столь быстро увеличила свои мощности по производству военной техники и вооружений — на Западе это считали невозможным.

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