Путин в Краснодаре встретился с выпускницами военного авиационного училища

Президент испытал летный тренажер и заявил, что для женщин в России нет никаких профессиональных ограничений

Президент занимает место в тренажере учебно-боевого самолета Як-130. Это точная копия настоящей кабины, где курсанты отрабатывают сложные элементы пилотажа, учатся атаковать противника и действовать в нештатных ситуациях. В кресле инструктора - выпускница Краснодарского высшего военного авиационного училища.

С 2017 года это военное училище набирает не только юношей, но и девушек-курсантов. Первые выпускницы уже служат в армии. Накануне 8 марта Владимир Путин встретился с лётчицами - правда, президенту пришлось немного подождать. Одна из девушек задержалась, выполняя полет.

Когда за столом собрались все участники встречи, президент поделился впечатлениями от полета и поздравил девушек с наступающим праздником: "Я хочу вам пожелать всего самого доброго. У нас и сегодня наши женщины, девушки молодые в зоне специальной военной операции несут службу, причем по разным направлениям, и везде служат Родине достойно".

Летчицы в этом зале своим примером показывают, что женщины в России могут достигать любых высот.

"Выдвижение на какие-то должности, не только в армии, а вообще в целом. И в народном хозяйстве, и где угодно. Я думаю, мы все-таки должны руководствоваться не гендерными принципами, а деловыми", - подчеркнул Владимир Путин.

Президенту девушки задавали множество личных вопросов. Например, о том, как он неоднократно летал на боевых самолетах.

"На Су-27, когда командир предложил мне сделать бочку, это я сделал сам. Он говорит: "Я передаю управление". И плавно, резких движений делать не нужно - рычаг управления вправо передвигаете, и мы с вами сделаем бочку. Это я сделал сам. Это правда", - сказал глава государства.

Дважды Путин сидел за штурвалом стратегического бомбардировщика Ту-160. Совсем недавно в Казани он летал на глубоко модернизированной версии ракетоносца.

"Последний полет не планировался. Потому что министр говорит, нельзя вам летать, потому что еще не приняли эту машину. А промышленность говорит - а мы еще не сдали. Но когда мы пришли на предприятие и осмотрели, командир корабля мне сказал: "Мы готовы Владимир Владимирович, через два часа можем быть в воздухе. Предлагаю вам попробовать. Интересно было сравнить, что произошло с машиной с того времени, как я на ней летал в 2005 году. И действительно многое изменилось. Мы фактически создали новую машину. Такой машины нет в мире. На таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу триаду", - отметил президент.

Оценили девушки и физическую форму президента. Путин регулярно занимается спортом.

"Спорт - это самое главное средство поддержания формы. Я практически исключаю алкоголь. Уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. Закаливание. Горячий, холодный душ или контрастные ванны, самое эффективное средство - закаливание. Я помню, когда пацаном был еще, жил в Ленинграде, у нас и ванной-то не было в коммуналке. Но тем не менее я выходил во двор, зимой обтирался снегом", - рассказал Путин.

Летчицы попросили президента вспомнить 2023 год - самые яркие события.

"Знаете, моя жизнь состоит из бесконечно числа событий, мероприятий. Я иногда это сравниваю с водопадом. Льет бесконечно. Даже когда я со своими близкими рядом нахожусь, я делаю вид, что все нормально, но я знаю, что через пять минут мне должен позвонить такой-то. Через десять минут я должен позвонить туда-то. Конечно, как и для страны в целом, и для меня и для вас, самое яркое, самое значимое происходило на поле боя в зоне специальной-военной операции. Затем, конечно, очень много вопросов связанных с экономикой. С ее поддержанием, с развитием. Это база, на которой строится все", - указал Путин.

Офицеры, сидящие за столом, заверили Верховного главнокомандующего, что не подведут.

"Когда военнослужащие говорят, мы вас не подведем, я слышу - мы Родину не подведем. А я как Верховный главнокомандующий хочу вам ответить - благодарю за службу", - сказал Путин.

В преддверии праздника президент подарил каждой выпускнице военного училища букет цветов, а затем все прошли в соседний зал для общего фото. Впрочем, главу государства отсюда еще долго не отпускали, каждая девушка хотела сфотографироваться с Путиным вдвоем, а он не мог отказать.

В Краснодаре президент посетил еще и новый "Дворец самбо". Он введен в эксплуатацию в конце февраля. Площадь комплекса - 30 тысяч квадратных метров, а спортивная арена вмещает 3 тысячи зрителей. Путин встретился со спортсменами, которые начали здесь тренироваться.

В Краснодарском крае в каждой школе преподают самбо. Желающих заниматься так много, что не хватает тренеров. Об этом президенту рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. А в целом на Кубани за пять лет построено 160 спортивных комплексов.

"То, что вы сказали в послании, что спорт - это норма жизни и надо всем становится на лыжи. Мы это реализуем. Единственное - с лыжами сложно на Кубани. Но чтобы спортивные комплексы были доступны и были в пешей доступности, это мы максимально реализуем. Но здесь я бы хотел сказать огромные слова благодарности именно за нацпроекты", - заявил губернатор.

На встрече речь шла о развитии Краснодарского края, за пять лет бюджет региона вырос вдвое. Выражаясь спортивными терминами, экономика набирает силу и выносливость, а общая атмосфера заряжает на победу.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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