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Путин в Краснодаре встретился с выпускницами военного авиационного училища

18:13
  • четверг
  • 07 марта 2024

Президент испытал летный тренажер и заявил, что для женщин в России нет никаких профессиональных ограничений

Президент занимает место в тренажере учебно-боевого самолета Як-130. Это точная копия настоящей кабины, где курсанты отрабатывают сложные элементы пилотажа, учатся атаковать противника и действовать в нештатных ситуациях. В кресле инструктора - выпускница Краснодарского высшего военного авиационного училища.

С 2017 года это военное училище набирает не только юношей, но и девушек-курсантов. Первые выпускницы уже служат в армии. Накануне 8 марта Владимир Путин встретился с лётчицами - правда, президенту пришлось немного подождать. Одна из девушек задержалась, выполняя полет.

Когда за столом собрались все участники встречи, президент поделился впечатлениями от полета и поздравил девушек с наступающим праздником: "Я хочу вам пожелать всего самого доброго. У нас и сегодня наши женщины, девушки молодые в зоне специальной военной операции несут службу, причем по разным направлениям, и везде служат Родине достойно".

Летчицы в этом зале своим примером показывают, что женщины в России могут достигать любых высот.

"Выдвижение на какие-то должности, не только в армии, а вообще в целом. И в народном хозяйстве, и где угодно. Я думаю, мы все-таки должны руководствоваться не гендерными принципами, а деловыми", - подчеркнул Владимир Путин.

Президенту девушки задавали множество личных вопросов. Например, о том, как он неоднократно летал на боевых самолетах.

"На Су-27, когда командир предложил мне сделать бочку, это я сделал сам. Он говорит: "Я передаю управление". И плавно, резких движений делать не нужно - рычаг управления вправо передвигаете, и мы с вами сделаем бочку. Это я сделал сам. Это правда", - сказал глава государства.

Дважды Путин сидел за штурвалом стратегического бомбардировщика Ту-160. Совсем недавно в Казани он летал на глубоко модернизированной версии ракетоносца.

"Последний полет не планировался. Потому что министр говорит, нельзя вам летать, потому что еще не приняли эту машину. А промышленность говорит - а мы еще не сдали. Но когда мы пришли на предприятие и осмотрели, командир корабля мне сказал: "Мы готовы Владимир Владимирович, через два часа можем быть в воздухе. Предлагаю вам попробовать. Интересно было сравнить, что произошло с машиной с того времени, как я на ней летал в 2005 году. И действительно многое изменилось. Мы фактически создали новую машину. Такой машины нет в мире. На таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу триаду", - отметил президент.

Оценили девушки и физическую форму президента. Путин регулярно занимается спортом.

"Спорт - это самое главное средство поддержания формы. Я практически исключаю алкоголь. Уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. Закаливание. Горячий, холодный душ или контрастные ванны, самое эффективное средство - закаливание. Я помню, когда пацаном был еще, жил в Ленинграде, у нас и ванной-то не было в коммуналке. Но тем не менее я выходил во двор, зимой обтирался снегом", - рассказал Путин.

Летчицы попросили президента вспомнить 2023 год - самые яркие события.

"Знаете, моя жизнь состоит из бесконечно числа событий, мероприятий. Я иногда это сравниваю с водопадом. Льет бесконечно. Даже когда я со своими близкими рядом нахожусь, я делаю вид, что все нормально, но я знаю, что через пять минут мне должен позвонить такой-то. Через десять минут я должен позвонить туда-то. Конечно, как и для страны в целом, и для меня и для вас, самое яркое, самое значимое происходило на поле боя в зоне специальной-военной операции. Затем, конечно, очень много вопросов связанных с экономикой. С ее поддержанием, с развитием. Это база, на которой строится все", - указал Путин.

Офицеры, сидящие за столом, заверили Верховного главнокомандующего, что не подведут.

"Когда военнослужащие говорят, мы вас не подведем, я слышу - мы Родину не подведем. А я как Верховный главнокомандующий хочу вам ответить - благодарю за службу", - сказал Путин.

В преддверии праздника президент подарил каждой выпускнице военного училища букет цветов, а затем все прошли в соседний зал для общего фото. Впрочем, главу государства отсюда еще долго не отпускали, каждая девушка хотела сфотографироваться с Путиным вдвоем, а он не мог отказать.

В Краснодаре президент посетил еще и новый "Дворец самбо". Он введен в эксплуатацию в конце февраля. Площадь комплекса - 30 тысяч квадратных метров, а спортивная арена вмещает 3 тысячи зрителей. Путин встретился со спортсменами, которые начали здесь тренироваться.

В Краснодарском крае в каждой школе преподают самбо. Желающих заниматься так много, что не хватает тренеров. Об этом президенту рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. А в целом на Кубани за пять лет построено 160 спортивных комплексов.

"То, что вы сказали в послании, что спорт - это норма жизни и надо всем становится на лыжи. Мы это реализуем. Единственное - с лыжами сложно на Кубани. Но чтобы спортивные комплексы были доступны и были в пешей доступности, это мы максимально реализуем. Но здесь я бы хотел сказать огромные слова благодарности именно за нацпроекты", - заявил губернатор.

На встрече речь шла о развитии Краснодарского края, за пять лет бюджет региона вырос вдвое. Выражаясь спортивными терминами, экономика набирает силу и выносливость, а общая атмосфера заряжает на победу. 

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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Владимир Путин и выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища
Владимир Путин и выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища
Владимир Путин посетил высшее военное авиационное училище
Владимир Путин посетил высшее военное авиационное училище
Владимир Путин встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища
Владимир Путин встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища
Владимир Путин
Владимир Путин
Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища
Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища
Владимир Путин посетил высшее военное авиационное училище
Владимир Путин посетил высшее военное авиационное училище
Владимир Путин посетил дворец самбо
Владимир Путин посетил дворец самбо
Владимир Путин и Вениамин Кондратьев
Владимир Путин и Вениамин Кондратьев
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