Европа теряет берега в информационной войне против России

Олафа Шольца травят в родной Германии за антивоенные высказывания

Усмирить протестующих фермеров польская полиция пыталась не самыми мирными методами. Люди задыхались от газа. Пытались увернуться от дубинок. Их били так жестоко, что оппозиция инициировала вотум недоверия главе МВД страны.

Который месяц польские аграрии перекрывают трассы, ведущие с Украины к торговым портам и железнодорожным станциям Европы. Высыпают на дороги и рельсы тонны зерна. Ходят на встречи с политиками. Но их не слышат. Европейский рынок перенасыщен украинскими продуктами, которые пусть и не очень безопасны для здоровья, но зато - дешевые.

Переговоры Варшавы и Киева буксуют. Симпатии властей Польши, конечно, на стороне своих сельхозпроизводителей. Но выступать против Украины в Европе по любому вопросу сегодня - опасно. Ситуация зашла в тупик. Как и в Чехии. В Праге несколько тысяч фермеров выстроили длинные очереди из тракторов и грузовиков. Снова выгружали прямо на исторических площадях навоз. Призывали спасти их хозяйства от банкротства.

Про аграриев сегодня, выступая в Бухаресте, вспоминала и глава Еврокомиссии. Летом - выборы в Европарламент. Европейская народная партия, возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен, решила, что к победе ее приведёт поддержка фермеров и милитаристская риторика: "Агрессия России пыталась стереть Украину с лица Земли. Война продолжается уже третий год и является более ожесточённой, чем когда-либо. А здесь, дома, друзья Путина пытаются переписать нашу историю и захватить наше будущее. Они сеют ненависть, сидя за своими клавиатурами. И пусть не будет сомнений в том, что поставлено на карту на этих выборах. Они хотят растоптать наши ценности и разрушить нашу Европу. И мы, Европейская народная партия, никогда не позволим этому случиться".

Европа должна перевести экономику на военные рельсы. Обеспечить производство оружия не только для Украины, но для всего Евросоюза. И добиться "победы на поле боя". Фон дер Ляйен, когда писала речь для съезда партии, кажется, скопировала заголовки самых оголтелых европейских СМИ. Тем же грешит и Эмманюэль Макрон. Он заявил, что у поддержки Францией Украины "нет никаких лимитов".

Берегов в информационной войне не видят и в Бундестаге. В отличие от Олафа Шольца, многие депутаты предлагают не бояться войны с Россией. И требуют поставок ракет Taurus Киеву. Немцы быстро отошли от скандала с публикацией секретных переговоров офицеров Бундесвера.

Всё идёт к тому, что Олафа Шольца в родной Германии за антивоенные высказывания затравят. Издание Politico обвиняет канцлера в трусости. Украина, по мнению автора издания, не может победить именно из-за Шольца. Немецкий лидер, с одной стороны, до дрожи боится России. А с другой - хочет войти в историю как "канцлер мира". Хотя Германия выделила почти 18 миллиардов евро на поддержку Украины, могла бы дать больше - бюджет позволяет.

"Нежелание Шольца идти ва-банк ради Украины наводит на мысль, что его конечная цель - заставить Украину согласиться на мирные переговоры, и как можно скорее. Это может стать шоком для многих за пределами Германии, но единственная область, где канцлер неизменно пользуется успехом у избирателей внутри страны, - это его отношение к Украине", - пишет Politico.

И действительно, по опросам, 60% немцев - против поставок дальнобойного оружия Киеву.

В последние дни всё чаще звучат предложения от лидеров разных стран организовать мирную конференцию по украинскому вопросу. Такую роль готов взять на себя Пекин.

"В отсутствие мирных переговоров неправильное восприятие ситуации и просчеты будут накапливаться, что может привести к эскалации кризиса. Все конфликты должны заканчиваться за столом переговоров", - заявил глава МИД Китая Ван И.

Политики, выкрикивающие с трибун военные лозунги, мало заботятся о том, что думают граждане. Многое указывает на то, что Евросоюзу сейчас важно выторговать таки у Вашингтона деньги на поддержку Украины. Киев остро нуждается, в первую очередь, в вооружениях и боевых машинах. Но пока преимущественно ему достаются списанные образцы.

Но в Соединенных Штатах все внимание - предвыборной кампании. Дерзкие успехи демонстрирует Дональд Трамп. Никки Хейли - его конкурентка на праймериз - объявила о выходе из президентской гонки. И если Конгресс не успеет согласовать пакет помощи Киеву, в случае избрания Трампа инициативу вообще могут похоронить.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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