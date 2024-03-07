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В Шагонаре из-за аварии на местной ТЭЦ треть жителей остались без теплоснабжения

18:34
  • четверг
  • 07 марта 2024

Из соседних регионов прибыли дополнительные специалисты для ремонта поврежденных коммуникаций

Пострадавших в результате взрыва на ТЭЦ города Шагонар на самолетах МЧС доставили в Красноярск. Там людей приняла краевая клиническая больница. Всего сюда привезли восьмерых, состояние которых до сих пор оценивается как крайне тяжелое. Они в реанимации. Некоторые - на искусственной вентиляции легких.

"Площадь ожога от 7 до 75 процентов - не единственная причина тяжести, потому что там есть еще ингаляционная травма. Это взрыв, это пожар, они надышались", - сообщил Владимир Мацкевич, заведующий отделением анестезиологии и реабилитации Красноярской краевой больницы.

Взрыв на ТЭЦ Шагонара прогремел накануне. По предварительной версии - произошла детонация угольной пыли. Уголовное дело расследуется по статье о халатности. Сразу после завершения тушения пожара и эвакуации пострадавших начались восстановительные работы, которые будут идти круглосуточно. В Шагонар направлены дополнительные бригады коммунальщиков из соседних городов и регионов. Один из котлов ТЭЦ уже удалось запустить.

Взрывом были разрушены конвейеры подачи топлива, поэтому уголь приходится подносить ведрами. Для восстановления подачи тепла в регион везут мобильные котельные. Сегодня прибыли первые самолеты из Хакасии, Кемерова, Красноярска, Москвы.

Сообщается, что в город в общей сложности привезут семнадцать мобильных котельных, которые будут работать вплоть до восстановления разрушенной ТЭЦ. По информации местных властей, в результате аварии без теплоснабжения остались 62 многоквартирных дома и 216 частных. Это четыре тысячи жителей. Всего в Шагонаре проживают 12 тысяч человек. В школе №2 открыт пункт временного размещения граждан , рассчитанный на 90 человек. При необходимости могут добавить еще 70 мест.

В пунктах временного размещения работают столовые, где люди могут бесплатно получить горячую еду. Здание школы отапливается электрообогревателями. Действует режим регионального ЧС. 

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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Последствия пожара на ТЭЦ в Республике Тыва
Последствия пожара на ТЭЦ в Республике Тыва
эвакуация пострадавших спецкором МЧС
эвакуация пострадавших спецкором МЧС
Пострадавшие при пожаре на Шагонарской ТЭЦ
Пострадавшие при пожаре на Шагонарской ТЭЦ
Последствия пожара на ТЭЦ в Республике Тыва
Последствия пожара на ТЭЦ в Республике Тыва
Последствия пожара на ТЭЦ в Республике Тыва
Последствия пожара на ТЭЦ в Республике Тыва
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