Два человека погибли в Пензенской области при столкновении автомобилей с грузовиком

Еще трое пострадали

Два человека стали жертвами ДТП на трассе в Пензенской области. Там столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Авария произошла на 602 километре федеральной трассы М5 "Урал".

Не поделили дорогу Kia Rio, Lada Granta и Daf с полуприцепом. В результате погибли водитель и пассажирка Kia. Еще три пассажира - молодой человек 2005 года рождения и мужчины 1994 и 1991 годов рождения - получили травмы и были госпитализированы.

Водителю и пассажиру Lada Granta медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации они отказались. ГИБДД проводит проверку по факту аварии и пытается установить все обстоятельства происшествия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"