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Два человека погибли в Пензенской области при столкновении автомобилей с грузовиком

15:52
  • четверг
  • 07 марта 2024

Еще трое пострадали

Два человека стали жертвами ДТП на трассе в Пензенской области. Там столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Крупная авария произошла на внешней стороне МКАД
Авария с участием двух грузовиков произошла на МКАД

Авария произошла на 602 километре федеральной трассы М5 "Урал". 

Не поделили дорогу Kia Rio, Lada Granta и Daf с полуприцепом. В результате погибли водитель и пассажирка Kia. Еще три пассажира - молодой человек 2005 года рождения и мужчины 1994 и 1991 годов рождения - получили травмы и были госпитализированы. 

Водителю и пассажиру Lada Granta медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации они отказались. ГИБДД проводит проверку по факту аварии и пытается установить все обстоятельства происшествия. 

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Последствия сильного ДТП с участием грузовика
Последствия сильного ДТП с участием грузовика
Последствия ДТП на трассе
Последствия ДТП на трассе
Последствия сильного ДТП с участием грузовика
Последствия сильного ДТП с участием грузовика
Последствия сильного ДТП с участием грузовика
Последствия сильного ДТП с участием грузовика
Последствия сильного ДТП с участием грузовика
Последствия сильного ДТП с участием грузовика
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